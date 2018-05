Nie będzie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pierwszy raz od 24 lat. "Mordowanie świątyni demokracji"

van_klomp godzinę temu Oceniono 54 razy 46

Diabeł złapał Polaka, Niemca i Ruska. Dał im po dwie metalowe kulki i obiecał, że ich wypuści, jeśli zrobią z tymi kulkami coś, co go zadziwi. Niemiec podrzucił wysoko jedną kulkę, zaraz potem podrzucił drugą i trafił nią w tę pierwszą.

- No, całkiem niezłe - powiedział diabeł.

Ruski położył na ziemi jedną kulkę, a na niej ostrożnie położył drugą. I nie spadła!

- Też niezłe - mówi diabeł. - A teraz zobaczymy co zrobi Polak.

Niestety, Polak jedną kulkę zgubił, a drugą zepsuł...



NO TO TERAZ Polak-Wolak spi3rdolił DEMOKRACJĘ!