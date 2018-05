Sondaż dla Gazeta.pl: Posłowie powinni zarabiać maksymalnie 3550 zł na rękę

kiks11 26 minut temu Oceniono 9 razy 3

Populizm? Nie idiotyzm. Suweren nie rozumie, że jest gradacja zarobków, obnizenie w grupach zarządczych oznacza konsekwencje dla grup zarządzanych. Już teraz rządzą nami miernoty intelektualne, to za trójkę na reke przyjdą na prawdę stalinowskie kucharki i sprzątaczki. Wprowadźmy ograniczenia kadencji, obowiązkowe emerytury dla polityków w sejmie i senacie, zakaz łączenia stanowisk ministra i posła, zakaz przechodzenia do spółek SP w trakcie trwania kadencji z posła, ministra, sprywatyzujmy SSP i skończmy z korytem w tych firmach, a polityka wyczysci sie szybciutko. No i przestańmy uważać, że każdy, kto doszedł do jakiegoś majatku to złodziej.