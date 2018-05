Kempa odpowiada na pytania o koszty swoich podróży. Długa lista zasług, a potem krótkie zdanie

krzywelustro pół godziny temu Oceniono 20 razy 18

Monty Python powołał niegdyś do istnienia bardzo ważne dla rządzenia krajem Ministerstwo Głupich Kroków. Do jego zadań należało:

* kontrola na poziomie jednostek integracyjnych,

* przyznawanie odznaczeń.



W obecnie panującym nam rządzie mamy przynajmniej dwie ministry od głupich kroków: panią Mazurek i panią Szydło.



Obywatele, z takim rządem nie zginiecie!

No, chyba że ze śmiechu poumieracie.