W Noc Muzeów nikt nie zwiedzi Sejmu. Zgadnijcie, jak wytłumaczyła to kancelaria?

ziggybum godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Tu mówi Krótki, tu mówi Krótki. Nadaję komunikat operacyjny ze szpitala polowego.



Rozpocząć fazę Oblężonej Twierdzy. Zamykać, odcinać, pozbawiać wolności, swobód i przywilejów - co się da i kogo się da. Ponieważ zamykanie i zatrzymania mogą pójść w grube miliony - musimy wytyczyć strefy bezpieczeństwa dla naszych najwierniejszych szuj i włazidup. Jako pierwszą, naturalną twierdzę wyznaczam tzw. sejm, od dziś z nazwą operacyjną "Alamo". Pamiętajcie - do Alamo nie może dostać się nikt, a kto już wejdzie - żyw nie wyjdzie. Koryta będziemy bronić to ostatniego naszego żywego oszusta i gnidy.



Czuj duch!