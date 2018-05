10 zarzutów dla b. Komendanta Głównego Policji Zbigniewa M. Grozi mu do 3 lat wiezienia

faustxyz godzinę temu Oceniono 11 razy 9

To ten co dziwował się prysznicowi, a wcześniej wiadomo było, że ma wiele za uszkami? Typowe dla dojnozmianowców, pompować szumowinę, a potem łapać i udawać jacy to oni bezkompromisowi. A Kaczenko z brudnymi łapami dalej nietykalny, no ale to ojciec chrzestny mafii, tylko takie mu ojcostwo się przytrafiło. Wszystkie inne szemrane, o lepkich łapkach pisiurki to w porównaniu z mega wałkarzem - Kaczenką - żałosne płotki.