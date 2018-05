Niepełnosprawni w Sejmie także podczas ZP NATO. Szef KPRM: Wygrodzimy protestujących

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk był w RMF FM pytany o to, czy zmienią się plany rządzących co do organizacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Zaplanowane jest ono na 25-27 maja w Sejmie.

W parlamencie natomiast wciąż trwa protest rodziców, opiekunów i osób niepełnosprawnych, którzy zapowiadają, że nie opuszczą gmachu dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione. Na razie pozostał tylko jeden do spełnienia: dodatkowe 500 zł w gotówce dla osób niepełnosprawnych. Inny postulat, tj. zrównanie renty socjalnej z rentą ZUS został spełniony przez rząd.

Dworczyk zapewnił, że niezależnie od protestu, Zgromadzenie Parlamentarne NATO odbędzie się w Sejmie. Dodał, że partnerzy Polski w NATO zostali już poinformowani, że "ma miejsce taka sytuacja".

- Ma miejsce taka sytuacja, że osoby protestujące znajdują się w Sejmie. No cóż, ja chciałbym i my wszyscy chcielibyśmy, żeby ten protest został zakończony jak najszybciej - doprecyzował.

Szef KPRM powiedział, że nic nie wie, jakoby planowane byłoby "przenoszenie niepełnosprawnych". Wskazał natomiast, co planuje władza na czas wydarzenia w Sejmie.

Oczywiście ta część, w której znajdują się osoby protestujące będzie musiała być wygrodzona w jakiś sposób od części, gdzie się odbywają obrady. Choćby ze względu na przepisy. No, na takie Zgromadzenie mogą wchodzić tylko osoby z identyfikatorami

- powiedział Dworczyk.

