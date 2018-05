Mazurek: Wszystkie osoby przekazały pieniądze w zasadzie na Caritas. Ale czterech nazwisk brakuje

- Spośród parlamentarzystów jedna osoba nie przekazała informacji, ale to nie oznacza, że nie zwróciła, bo nie mamy z nią kontaktu. A wszystkie osoby przekazały pieniądze w zasadzie na Caritas, kilka przypadków jest, że zrobili to na inne fundacje - mówiła w środę w Sejmie rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do tematu zwrotu nagród przez ministrów rządu Beaty Szydło.

Jak dodała, osoba, z którą nie było dziś kontaktu, to były wiceszef MON Bartosz Kownacki.

- Całość pieniędzy została przekazana, część osób pokazała nam przelewy, część nas poinformowała - powiedziała Mazurek. Dodała, że nie ma również informacji od trzech osób, które nie są czynnymi politykami - chodzi o byłą minister cyfryzacji Annę Streżyńską, Pawła Szałamachę i Dawida Jackiewicza.

- Pieniądze nie mogą być zwrócone do budżetu państwa, bo to jest wynagrodzenie, a z wynagrodzeniem każdy robi to co chce - stwierdziła rzeczniczka PiS. Łącznie nagrody zwróciło ok. 55 osób.

Do wtorku, do końca dnia członkowie rządu PiS mieli przekazać na Caritas przyznane im w poprzednich latach nagrody. Tę decyzję ogłosił prezes partii Jarosław Kaczyński po wybuchu skandalu z przyznawanymi systemowo, co miesiąc nagrodami dla ministrów, wiceministrów i premier Beaty Szydło.

Nagrody dla ministrów Beaty Szydło za 2017 rok Fot. Gazeta.pl

Posłowie opozycji wcześniej starali się dowiedzieć, czy ministrowie rzeczywiście przekazali nagrody. Na pytanie posłanki Agnieszki Pomaski odpowiedziało 44 z 63 członków rządu, jednak tylko 6 zapewniło, że odda nagrodę, a 2 poinformowało, że już to zrobili. Wśród tych ostatnich jest wicepremier Jarosław Gowin.

W kwietniu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiedział, że zostanie przedstawiona zbiorcza lista członków rządu, którzy oddali nagrody. Redakcja Gazeta.pl w piątek zwróciła się do KPRM o udostępnienie listy. Dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi.