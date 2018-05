Mamy odpowiedź KPRM ws. nagród dla urzędników. Kancelaria nabiera wody w usta

Helena Kowalska pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Ta banda rozwydrzonych polityków,zupełnie ignoruje Polskie społeczeństwo,robią co im pasuje,a my mamy to przyjąć z pokorą,uważają się za panów pod każdym względem,nie powiedzą co się stało z państwowymi pieniędzmi,które to wcześniej zawłaszczyli,a teraz powinni oddać nie na kler a do budżetu,tam skąd je wzięli,jednak kasę ma przejąć kler,jest jakiś sposób by uwolnić się od tych szkarad,już teraz?