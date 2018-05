Jest najnowszy sondaż. PiS wciąż na czele, ale już musiałby szukać koalicji

W sondażu Estymatora dla "Do Rzeczy" 40,8 proc. badanych zadeklarowało, że w wyborach zagłosowaliby na PiS. To wzrost o 2,6 punktu w porównaniu z sondażem z zeszłego miesiąca. Druga Platforma Obywatelska tez odnotowała wzrost - ale jedynie o 1 punkt, do 28,3 proc.

W badaniu trzecią siła w Sejmie pozostaje Kukiz'15 z wynikiem 9,8 proc. Ta partia jest jednak zagrożona przez spadek o 3,3 punkty i wzrost notowań SLD. Tą ostatnią partię poparło 9,7 respondentów (wzrost o 1,1 punktu). W Sejmie znalazłoby się jeszcze tylko PSL z wynikiem 5,7 proc (spadek o 0,5).

Nowoczesna traci 1,6 punktu i z wynikiem 2,3 proc. jest daleko pod progiem wyborczym. 1,8 proc. badanych zagłosowałoby na partie Wolność, a 1,3 proc. - na Razem.

PiS bez większości

"Do Rzeczy" publikuje też szacunkowy podział mandatów przy takim rozkładzie poparcia. Okazuje się, że ponad 40 proc. to w tym przypadku za mało, by zdobyć samodzielną większość. PiS miałoby 226 mandatów poselskich - o 5 za mało do większości.

PO miałoby 142 posłów, Kukiz'15 41, SLD - 36, a PSL - 14.