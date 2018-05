Wiadomo, dlaczego Kim Dzong Un chce zerwać spotkanie z Trumpem. Zaskakujące oświadczenie

tinley godzinę temu Oceniono 22 razy 12

Wielkie mecyje. Głupielok Trump zerwał traktat z Iranem dokładnie tak samo jak Putin z Ukrainą. I tak samo teraz wszyscy będą traktować USA - jako kraj z którym nie warto zawierać jakichkolwiek traktatów. A to że z pyzatym dyktatorem nie warto jeszcze bardziej to inna sprawa.

Niestety USA dostały się w łapy kompletnych imbecyli. jedyny który na tym korzysta to oczywiście Putin. Rozwałka układu transatlantyckiego, Chiny oblozone taryfami, Europa tak samo... Jako podwieczore dotałPutin jeszcze drozejącego dolara i drożejącą ropę co przekłada sie na nominalnie rublowo najdroższą ropę w historii. Wiec i przychody budżetowe Putina w tym roku jest jednym z najlepszych w historii. Po to potrzebny był mu ten imbecyl w ameryce któremu wydaje sie że jest napoleońskim strategiem

Amen