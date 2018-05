Dziennikarze bez stałej karty wstępu nie wchodzą do Sejmu. Jest zawiadomienie do prokuratury

Biuro przepustek. 11.04.2018 r., Obywatele RP blokują wejście (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Organizacja dziennikarska Press Club Polska złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. wstrzymania wydawania jednorazowych przepustek dziennikarskich do Sejmu. Według dziennikarzy mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

Do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez organizację dziennikarską Press Club Polska. Według jej członków w Sejmie może dochodzić do łamania prawa prasowego, a konkretnie art. 44 ust: „Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Wszystko przez to, że Kancelaria Sejmu wstrzymała wydawanie jednorazowych przepustek dziennikarzom. Teraz na teren parlamentu mogą wejść tylko ci, którzy mają przepustki stałe lub okresowe. Według Press Club Polska, decyzja "uniemożliwia swobodne wykonywania zawodu przez większość dziennikarzy". "Nie mają oni bowiem (o ile nie posiadają stałej lub okresowej karty wstępu do Sejmu) możliwości relacjonowania prac Sejmu i Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich, spotykania się z parlamentarzystami oraz osobistego uzyskiwania informacji na temat pracy oraz wydarzeń w jednej z najważniejszych instytucji w Polsce, a następnie przekazywania tych informacji opinii publicznej" - tłumaczy prezes Press Club Polska Marcin Lewicki. To kolejne zawiadomienie do prokuratury ws. przepustek. Złożyła je również m.in. redakcja portalu OKO.press. Centrum Informacyjne Sejmu ws. zarzutów W opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że "Sejm, organy Sejmu i Kancelaria Sejmu działają w zgodzie z obowiązującymi przepisami". CIS wyjaśnia, że przepisy pozwalają na wprowadzenie odmiennych procedur wstępu do Sejmu w "wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi". A takim przypadkiem jest według pracowników kancelarii protest opiekunów osób niepełnosprawnych. "Z uwagi na miejsce protestu (hol główny gmachu Sejmu, w pobliżu stanowisk pracy dziennikarzy oraz miejsc uczęszczanych przez odwiedzające Parlament grupy wycieczkowe) Kancelaria Sejmu, w której zarządzie te budynki pozostają, była zmuszona do podjęcia odpowiednich decyzji" - wyjaśnia CIS. Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla również, że obecnie prawo wstępu do Sejmu ma 430 przedstawicieli mediów. Komisja Europejska nie odpuszcza Polsce. Rozmowy 'nie mogą trwać w nieskończoność'

