Petru odpowiada Schetynie: Chcę reprezentować bardziej wrażliwą społecznie Polskę. Pozdrawiam

wrb.gazeta przed chwilą Oceniono 1 raz 1

To 2 najważniejsze postacie całej Polskiej współczesnej opozycji politycznej. Negocjują na poziomie chłopców z gimnazjum na wokandzie publicznej.

I stwierdzenie Schetyny o "bliskosci programowej". Chyba na tej zasadzie że obydwaj nie mają żadnego programu. Petru, pokazał kim jest. Najpierw znikneły miliony, potem N. zostałą zadłużona, a na końcu umył ręce i zostawił "kolegó" z problemem. Jesli osoba o takim nastawieniu miałą by rządzić polskąto jest to przepis na katastrofę.

Trochęjak z FOZZ za Balcerowicza: znika kikaset miliardów, kraj zostaje zadłużony a na końcu przez wiele pokoleń spłacać będzie cały naród. Tak ma to wyglądać?

Schetyna się poniża zapraszając takiego człowieka, ale żeby było śmieszniej Petru jest poniżony zaproszeniem od t[parti jaką jest PO, któa umoczona jestw grube afery, złodziejstwo, korupcję i lizydupstwo UE. Reasumując obaj są siebie warci i obaj zaprowadzą swoje partie do nikąd czyli do destrukcji.

Zresztą niech Schetyna głupiego nie udaje, Rysiu nie "zbudował N. od zera" zrobiły to słuzby i ich media, któe dawały im 13% poparcia zanim ktokolwiek wiedział o ich istnieniu, zanim jakikolwiek ich polityk wypowiedziałjedno zdanie. Gdzie zasiadają córki komunistycznych bezpieczniakó i donosicieli. Posprawdzajcie życiorysy, wszystko sie bedzie zgadzało.

Schetyna hce zbierać punkty polityczne zagrabiając taką żywą kompromitację jaką jest Petru. Król życia, który zachwoał sie jak ten włoski kapitan na statku, który zatopił zabawiajac sie z panienkami, i z którego pierwszy uciekał. Rychu tak samo, zatopił N. zadłużoną zostawił i porzucił, bawiąc sie przy tym z koleżanką na maderze.

To są głowne postacie PO i N? Żałosne, śmieszne, odrażające.