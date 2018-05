Nowoczesna tonie w długach, a Petru: Będzie musiała teraz ten dług spłacić sama, beze mnie

O tym, że sytuacja finansowa Nowoczesnej nie jest najlepsza, wiadomo od 2016 roku, kiedy Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii z ostatnich wyborów. W efekcie partia straciła 2 mln złotych za nieprawidłowe rozliczenie wyborcze, a także, co boleśniejsze - ok. 6 mln złotych dotacji, które co roku powinny wpływać na partyjne konto.

Polsat News przypomina, że Nowoczesna, aby ratować partyjną kasę musiał wziąć m.in. kredyt w banku PKO. W sumie uzbierało się ok. 5 mln złotych długu.

Były lider i założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru uważa, że choć dług jest duży, powinni go spłacać obecni członkowie partii, a nie on.

- Wszyscy zadłużyliśmy Nowoczesną, bo to była wspólna decyzja. Był słynny błąd przelewu i uważam, że Państwowa Komisja Wyborcza niesprawiedliwie potraktowała Nowoczesną - mówi Petru.

Nowoczesna będzie musiała teraz ten dług spłacić sama, beze mnie

- przekonuje.

- Z tego co wiem była kolejna próba restrukturyzacji długu, czyli przeniesienie spłat na inne okresy, ale nie wiem, jak to wygląda, nie widziałem tego. Zamykam ten temat - podkreśla Ryszard Petru w Polsat News.

- Niech spłacają. Jak chcą, to niech spłacają - dodaje na koniec były lider ugrupowania.