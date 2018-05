Mija termin, który Kaczyński wyznaczył na oddanie nagród. Co zrobiła Szydło, która je przyznała?

g.lesio 2 godziny temu Oceniono 34 razy 30

W sumie to co robi prezes po to by wygrać następne wybory jest żałosne.

Jak wychodzą kolejne afery próbuje je "naprawić" co tylko jeszcze pogarsza sytuację. Ta cała afera i nakaz oddania premii a poza tym obcięcie wynagrodzeń posłów jest tak żałosną grą pod publiczkę, że po prostu ręce opadają.

Najlepsze, że jemu forsa specjalnie nie jest potrzebna bo PiS płaci mu za wszystko a rykoszetem za to dostali wszyscy posłowie. Nie twierdzę, że dostają mało, ale jak zostali posłami państwo zaoferowało im pewne warunki płacowe do których jak wszyscy dostosowali swoje wydatki i budżety domowe a teraz nagle dostają 20% mniej bo prezes tak wykombinował. Powinni zaskarżyć to do sądu. To jest po prostu chore by jakiś kurdupel jednoosobowo decydował co się dzieje w państwie..