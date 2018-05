Skazany za Smoleńsk gen. Bielawny: "Dziś płaci za to moja rodzina. To jawne skur********o"

maciejwscieklica godzinę temu Oceniono 29 razy 25

znałem i współpracowałem z wieloma ludźmi którzy w Smoleńsku zgineli.

Wiem jak pracował Bor przed jesienią 2005 i po jesieni 2007.

Ale z Kancelarią brata Jarka współpracowac sie nie dało. Wszystkie urzędy i kancelarie urzedów centralnych unikali jak tylko sie dało kontaktów z ta banda nieudaczników co to kase doili i pracowac im sie nie chciało bo też nikt od nich niczego nie wymagał. "Wycieczka" do Smoleńska była w stanie organizacji do ostatniego momentu.Nikt nie panował nad tym kto i ile osób do samolotu wsiadło i ile i jakich bagazy załadowano. A wiekszość obecnych na pokładzie leciec nie musiała i tylko pchała sie na wyprzódki przed oblicze "najwyższego".

Sasin co powinien leciec by zapanować nad niesforna banda wolał pociagiem bo to i miejsce lezące i nikt poleceń nie wydaje. Kamery bezlitośnie pokazały wtedy i Katyń i miotajacego sie Sasina, który jako najwyższy rangą tam urzędnik powinien pomagać, organizować i decydował.

Było tak jak każdy widział i słyszał. Obiadek, sznaps i do pociągu. A, ze "najwyższy" w "ruskim błocie" to juz nie urzędników jego kancelarii sprawa.