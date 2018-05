Co się działo w mieszkaniu posła Stanisława Gawłowskiego? Posądzana o prostytucję zabrała głos

krynolinka 2 godziny temu Oceniono 43 razy 31

A ,że mieszka w tym samym budynku członek mafii albańskiej jeszcze niezależne radio Szczecin nie poinformowało opinii publicznej ?

Bo to pewnie też robota Gawłowskiego. Do jutra się okaże, że całymi Bałkanami trząsł.

No i znaleziono w szafce kuchennej podejrzany biały proszek..W foliowej torebce.

Jak szaleć to szaleć..