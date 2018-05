Piotrków Trybunalski. Seryjny opluwacz atakuje biuro posła PiS. Policja sprawdzi DNA

Plwociny zostały znalezione aż jedenaście razy na drzwiach biura poselskiego przy ul. Szewskiej w Piotrkowie Trybunalskim – tak podaje "Rzeczpospolita". W 2017 roku na policję zgłoszono cztery takie incydenty, w 2018 - siedem. Mundurowi rozpoczęli śledztwo.

Oplucie biura PiS to "zniewaga symboli"

Scenariusz jest często ten sam - opisuje dziennik. Rano sekretarka zastaje drzwi biura poselskiego zanieczyszczone fragmentami czyjeś flegmy. Opluwacz musi działać wczesnym rankiem, jako że ślady są zawsze świeże. Dotychczas policja umarzała każdą zgłoszoną sprawę z powodu niemożności wykrycia sprawcy. Teraz zdecydowała się pobrać próbkę śliny do badań DNA.

Jaki zarzut może usłyszeć poszukiwany? Jak podaje asp. Iwona Sidorko, rzecznik KPM w Piotrkowie, śledztwo jest prowadzone "pod kątem znieważenia – publiczna zniewaga symboli państwowych oraz nieobyczajny wybryk".

Co na to poseł Grzegorz Wojciechowski?

Grzegorz Wojciechowski skomentował wybryki opluwacza na łamach "Faktu". Stwierdził on, że powodem incydentów mogą być "interwencje", jakie prowadzi on w regionie. Poseł jest przekonany, że w każdym ze zgłaszanych przypadków sprawcą była ta sama osoba. Dodał również, że chce szybkiego wyjaśnienia sprawy, gdyż "bezkarność takich działań prowadzi do eskalacji agresji".

Brak dowodów. Potrzebne badanie DNA

Na razie opluwacz pozostaje nieuchwytny. Nagrania z monitoringu nie zarejestrowały osoby, która pluje na drzwi biura poselskiego. Śledczy zdecydowali się więc pobrać ślinę i skierować ją do badań DNA. Całą sprawę opisał portal piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl. Wywołała ona oburzenie części internautów. Jeden z komentujących pomstuje na niesprawiedliwe traktowanie: „Ukradli mi auto to mi powiedzieli że nie ma pieniędzy na sprawdzanie wszystkich monitoringów. A tu proszę. Ktoś opluł drzwi gościa z PiS to badania DNA będą robić.”