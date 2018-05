"Chciałam panią zapytać, co pani tutaj robi?". Trudna chwila Szydło na spotkaniu w Zakopanem

szym bor 2 godziny temu Oceniono 45 razy 37

ta pani nie pytała "co rząd pana premiera mateusza i rząd prawa i sprawiedliwości... sratatata..." tylko CO PANI ROBI NA WIECACH siejąc żałosną populistyczna propagandę będąc "vc premierem ds społecznych" w stytuacji, w której to pani rzą w sposób najbardziej prymitywny, bezmyślny, głupi i absurdalny zarządził rozdawanie kasy jak popadnie (500, 1000 pln co miesiąc beż żadnej weryfikacji, łącznie z osobami zarabiającymi 6,7,10, 20 000 pln)) z pieniędzy pracujących polaków, rozwalając jakąkolwiek motywację ludzi do rozwijania się i swojej przyszłości, a ludzie niezdolni do pracy chociażby bardzo chcieli!!! - nie mogą dostać ŻĄŁOSNYCH 500 pln (wstyd wymieniać nawet tę kwotę) - na zycie!!! WSTYD, HAŃBA I TRYBUNAŁ STANU DLA CIEBIE KOBIETA I TWOICH TOWARZYSZY!!!!