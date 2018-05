Dworczyk musiał wziąć kredyt i sprzedać auto, żeby oddać premię. "Mam już z czego przelać"

tom_aszek 3 godziny temu Oceniono 45 razy 39

"Politycy PiS zapowiedzieli, że premie zostaną zwrócone do końca maja."



Niech przestaną gadać o "zwróceniu" nagród! Dostali je z budżetu państwa, a mają je przelać do Caritasu, więc jaki to jest "zwrot"?!