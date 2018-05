Nowy sondaż. PiS odrabia straty, totalny upadek Nowoczesnej

Piotr 2 godziny temu Oceniono 24 razy 16

Wystarczy, że pisowcy zaczęli jeździć po Polsce i obiecywać dalsze rozdawnictwo a już im zaczęło rosnąć poparcie. Jeszcze półtora roku tej de facto parlamentarnej kampanii wyborczej i pewnie będą mieli poparcie w okolicach 40%. Jak widać, nasze społeczeństwo (przynajmniej jego sporą część) łatwo kupić i nie przeszkadzają suwerenowi słowa posłanki Krynickiej, że niepełnosprawni nie są dla nich partnerem do rozmowy, a to jest przecież pokazuje prawdziwą twarz PiS i jego stosunek do obywateli.

Ciekaw tylko jestem jak będą rządzić, gdy Unia znacząco obetnie nam fundusze, a do tego prawdopodobnie będziemy mieli spowolnienie gospodarcze w Europie. To będzie prawdziwy test dla PiS. Wtedy skończy się marchewka, a zostanie kij. Jednak wtedy będzie już za późno na refleksję.