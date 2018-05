"Rz": Ochrona Macierewicza przez ŻW może kosztować dziesiątki tysięcy miesięcznie

W czwartek w Warszawie doszło do kolizji z udziałem auta Żandarmerii Wojskowej. Według informacji dziennikarzy, w samochodzie był Antoni Macierewicz, który tuż po zderzeniu odjechał innym autem. Zawinić miał kierowca BMW należącego do ŻW. Nie dostał mandatu, a tylko pouczenie.

Po kolizji powrócił temat ochraniania Macierewicza przez ŻW. Ochrona przysługiwała mu wcześniej jako ministrowi. Jednak teraz nie jest już ministrem, ani nawet sekretarzem stanu. Poza mandatem posła, pełni jeszcze (społecznie) funkcję szefa Podkomisji Smoleńskiej. Jednak do tej pory szefom Komisji Badania Wypadków Lotniczych nie przysługiwało służbowe auto z kierowcą i ochroną.

Tymczasem Antoni Macierewicz wciąż jest chroniony i wożony przez żandarmerię. Jak wylicza "Rzeczpospolita", ochrona byłego ministra może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. ŻW nie zdradza szczegółów. Jednak jeśli Macierewicz ma tzw. ochronę bezpośrednią, czyli 24-godzinną ochronę uzbrojonego funkcjonariusza plus auto z kierowcą, to wg "Rz" wymaga to zatrudnienia 10 żandarmów, którzy zarabiają ponad 5 tys. zł. Do tego dochodzą koszty związane z samym samochodem. Ponadto jedną sprawą są koszty, drugą zaś - czy ochranianie posła przez ŻW jest w ogóle zgodne z prawem.

Dziennik przypomina też, że opozycja krytykowała Macierewicza za rozbuchaną ochronę jeszcze za czasów kierowania MON-em. Minister miał m.in. jeździć w kolumnie, a nie jednym autem (co nie jest zwyczajem dla ministrów), a żandarmeria miała wynajmować mieszkanie obok jego domu.

Żandarmeria Wojskowa. Dlaczego Macierewicz jeździ autem ŻW?

O to, dlaczego Antoni Macierewicz przysługują służbowy samochód, kierowca i ochrona pytaliśmy MON już w ubiegłym miesiącu. Resort potwierdził, że nad bezpieczeństwem byłego ministra czuwa Żandarmeria Wojskowa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewodniczącemu Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku przysługuje pojazd funkcyjny. Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka wobec przewodniczącego Podkomisji p. Antoniego Macierewicza ochrania Żandarmeria Wojskowa

- poinformował nas resort. Więcej nie chciał zdradzić. "Szczegółowy sposób wykonywania czynności ochronnych jest informacją niejawną" - dowiedzieliśmy się.

Na pytanie, czy podobne uprawnienia przysługiwały również poprzedniemu przewodniczącemu podkomisji Wacławowi Berczyńskiemu, resort nam nie odpowiedział.

