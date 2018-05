Awantura w TVP Info. Trzech polityków wyszło ze studia, kłócąc się z Rachoniem

Już na samym początku "Woronicza 17" w TVP Info pojawił się temat Stanisława Gawłowskiego, posła PO, w którego apartamencie w Szczecinie, według Radia Szczecin, mieści się agencja towarzyska. Polityk wynajmował to mieszkanie, a dziennikarze potwierdzili w kilku źródłach, że należy ono do Gawłowskiego. Wszystkiemu zaprzecza jednak żona Gawłowskiego, komentując, że to "wierutna bzdura". <<<CZYTAJ WIĘCEJ

Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej chciał w pierwszej kolejności rozmawiać o sobotnim "Marszu Wolności", jednak prowadzący program Michał Rachoń dopytywał o Gawłowskiego.

Nie bawię się w takie ubeckie metody

- wypalił Halicki, co oburzyło Rachonia. - Gawłowski nie ma jak się bronić, zacznijcie używać nowych pomysłów. Tak samo było w sprawie posła Kropiwnickiego, któremu takie same zarzuty stawiał wiceminister Jaki. Sprawa trafiła do sądu, ale Jaki zasłania się immunitetem. Nie wiem, jak jest, nie może się bronić - dodał Halicki.

Halickiemu wtórował Piotr Misiło z Nowoczesnej, który stwierdził, że jest oburzony, że w niedzielę nad ranem rozmawia się o takich tabloidowych sprawach.

Opinia publiczna w Polsce nie może się tego dowiedzieć? To skandaliczna sprawa, czy to jest czy nie jest problem dla Platformy Obywatelskiej?

- pytał Rachoń.

Halicki za to znów wrócił do tematu "Marszu Wolności", zachwalając to wydarzenie, ale przerywał mu Rachoń. Wcześniej posłowie

Ja jestem od pana starszy, więc pamiętam, jak dawna władza obrzydzała opozycję. To właśnie takie sprawy, obyczajowe, były zasadą i klasyką służb oraz mediów reżimowych

- skwitował Halicki.

Kłótnia Halickiego z Rachoniem trwała dobrych kilka minut, a gdy w końcu głos dostał Adam Struzik z PSL (marszałek województwa mazowieckiego), zapytał prowadzącego, czy ten nie widzi, że ten program "zaczyna zbliżać się do dna".

Czy pan nie czuje, że odgrywa pan rolę funkcjonariusza politycznego w tej chwili? Pan był i pozostał pan rzecznikiem PiS-u

- zapytał.

To kłamstwo i ja sobie takich kłamstw nie życzę. Ważny polityk waszego koalicjanta sprzed lat wynajmował mieszkanie agencji towarzyskiej, czy to pana oburza?

- odpowiedział Rachoń. Sytuacja na chwilę się uspokoiła, gdy głos zabrała Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15.

Na koniec, zaledwie po około 17 minutach programu, gdy Rachoń dalej kontynuował temat Gawłowskiego, a odpowiadała mu Agnieszka Ścigaj, Halicki, Misiło i Struzik zaczęli wychodzić ze studia.

Posłowie opozycji wyszli ze studia TVP Info

Posłowie prawie chórem odpowiadali na pytania Rachonia, już stojąc i szykując się do wyjścia, że mieli rozmawiać o "Marszu Wolności".

Nie pozwoliliście innym uczestnikom wypowiedzieć się. Ja rozumiem, że posłowie opuszczają studio, ponieważ podaliśmy do publicznej informacji...

- zaczął Rachoń.

Właśnie nie! Do widzenia!

- odkrzyknął Halicki.

W studiu pozostali więc prowadzący, Agnieszka Ścigaj, Marek Suski (szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, PiS) i Andrzej Dera, prezydencki minister.

