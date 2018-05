W "Wiadomościach" o 91-letniej kombatantce. Był cytat, a potem swoje dodał autor materiału

libero1963 2 godziny temu Oceniono 25 razy 19

Zmieni się władza, a ci, z tvp będą dalej kłamać, mącić. Uderzą się w pierś, że musieli, że nie chcieli, a głupki to "kupią". Jest sobota i niedziela i "olejcie" to. Telewizor do piwnicy i czytajcie, rozmawiajcie ze sobą i spacerujcie dużo, posiedźcie na murku, ławce, na kucanego-hit z GW, ale telewizorni żadnej nie ogladajcie.