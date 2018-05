Cezary Żak w stroju księdza apeluje do Episkopatu Polski. "Milczenia wam Bóg nie wybaczy"

Cezary Żak, aktor znany m.in. z pierwszoplanowej roli w serialu TVP "Ranczo", postanowił zabrać głos ws. trwającego w Sejmie protestu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. W swoim wpisie określił się mianem "samozwańczego Pierwszego Biskupa RP".

Wzywam Episkopat Polski do zajęcia stanowiska w sprawie protestu Rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. Milczenia wam Bóg nie wybaczy

Apel pojawił się na profilu aktora wczoraj. Dziś przed południem, w 25. dniu obecności w Sejmie, protestujących odwiedził arcybiskup warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. - Zapewniam, że zakony klauzurowe w Warszawie modlą się za was stale. Po tym spotkaniu z wami, krótkim, pojadę do wizytek, poproszę, by jeszcze bardziej was wspierały - powiedział duchowny.

Rodzice relacjonowali, że kard. Nycz nie namawiał ich do zakończenia protestu. Natomiast sam kard. Nycz, pytany przez dziennikarzy, gdy wychodził z Sejmu, czy ta wizyta oznacza poparcie dla protestujących, odpowiedział: - Nic nie oznacza.

Abp Hoser: Kościół nie jest stroną w tym sporze

Postawa kard. Nycza różni się od stanowiska, które dwa tygodnie temu wygłosił abp Henryk Hoser. Duchowny pytany w RMF FM 28 kwietnia (10. dnia protestu), dlaczego Kościół nie zabrał głosu w tej sprawie, odpowiedział:

Kościół nie jest stroną w tym sporze.

Natomiast według abpa Hosera Kościół jest "uczestnikiem" owego sporu. - W tym sensie, że prowadzi mnóstwo zakładów właśnie przewidzianych dla podtrzymywania i komfortu życia osób niepełnosprawnych. I w tym wypadku Kościół jest stroną wnoszącą wiele dobra do tego konfliktu, o czym się zresztą nie mówi - wyjaśniał.