Wiadomo, ile zarabia radny PiS, który wozi prezesa Kaczyńskiego. Posłowie mogą pozazdrościć

Krotkie pytanko, skoro ma prawie 3 miliony majatku, to w jaki sposob z takiej marnej pensjii tyle odlozyl? Czyzby cudowne rozmnozenie, bo proste wyliczenie, ok. 10 tys na reke, niech wydaje tylko polowe i 5 tysiow oszczedza miesiecznie, to daje nam 60 tys. rocznie czyli (bez procentow) ok 600 tys. w dziesiec lat. Wynika, ze musialby pracowac od niemowlaka z taka pensyja, zeby tyle odlozyc. No chyba, ze Pan Stanislaw dopomogl....