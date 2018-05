Wszyscy członkowie Prezydium Sejmu proszą Andrzeja Dudę o obniżenie wynagrodzenia

Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz marszalek Sejmu Marek Kuchciński podczas konferencji zorganizowanej przez Sejm RP na temat polskiego parlamentaryzmu (Fot. Sławomir Kamiński)

Marszałek Sejmu oficjalnie wystąpił do prezydenta o obniżenie wynagrodzenia członków prezydium Izby. Marek Kuchciński we wpisie na Twitterze podkreślił, że to prezydent "zgodnie z ustawą ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe."

Do Kancelarii Prezydenta wpłynęło pismo marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o obniżenie uposażeń wicemarszałków Izby. W maju posłowie pracowali jedynie trzy dni. Za to pensja bez zmian - 12,5 tys. zł. W Senacie to sa Poinformował o tym w "Śniadaniu w Trójce" rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. W nadesłanym w piątek piśmie wszyscy członkowie Prezydium Sejmu zwrócili się do Andrzeja Dudy o zmianę rozporządzenia, dotyczącego ich uposażeń. Mają one zostać zmniejszone o 20 procent. Rzecznik prezydenta zapytany, czy Andrzej Duda przychyli się do wniosku, odpowiedział, że jeśli ktoś prosi o spełnienie jego prośby, to nie wie, czy prezydent będzie miał coś przeciwko. Odpowiadając na pytanie, czy prezydent podpisze ustawę o zmniejszeniu uposażeń posłów, Krzysztof Łapiński przypomniał, że po wpłynięciu ustawy prezydent będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji. Ustawę, przewidującą obniżenie uposażeń poselskich o 20 procent, Sejm uchwalił w czwartek. Wynagrodzenia członków Prezydium Sejmu podlegają jednak pod ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która w jednym z artykułów odsyła do rozporządzenia, które wydaje prezydent.

