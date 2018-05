Antoni Macierewicz mówi, że nie brał udziału w wypadku. Policja: Był w aucie, ale mówi prawdę

92 miesiecznica katastrofy smolenskiej (Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta)

Antoni Macierewicz zaprzecza, by uczestniczył w wypadku, do którego doszło w czwartek. Tymczasem w notatce do przełożonych policjanci stwierdzają, że w samochodzie ŻW przebywał były szef MON. Czy to oznacza, że Macierewicz kłamie? Nic z tych rzeczy.

Do kolizji samochodu Żandarmerii Wojskowej doszło w czwartek ok. godz. 10. Z relacji dziennikarzy wynika, że w chwili zdarzenia w aucie przebywał Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz: Nie uczestniczyłem w wypadku Były minister obrony narodowej stanowczo temu zaprzecza. - Nie uczestniczyłem w żadnym wypadku. Nic mi na ten temat nie wiadomo - powiedział dziennikarzom Telewizji Republika. Wersji Macierewicza broni Edmund Janniger, jego współpracownik. Janniger stwierdził na Twitterze, że informacja o wypadku z udziałem szefa podkomisji smoleńskiej to "fake news". Policja: Macierewicz był w samochodzie Jednak jak ustalił nieoficjalnie Robert Zieliński, dziennikarz TVN 24, z policyjnej notatki wynika, że w chwili zderzenia Antoni Macierewicz rzeczywiście znajdował się w samochodzie ŻW. - W pojeździe BMW przebywał minister Antoni Macierewicz. Po zdarzeniu minister w asyście ochrony odjechał innym pojazdem - mieli powiadomić swoich przełożonych obecni na miejscu funkcjonariusze. To nie wypadek tylko kolizja To nie oznacza, że szef podkomisji smoleńskiej publicznie skłamał. Macierewicz stwierdził, że nie uczestniczył w wypadku. Natomiast czwartkowe zdarzenie wypadkiem nie było. W związku z tym, że nikt nie ucierpiał policja zaklasyfikowała je jako kolizję. Antoni Macierewicz jeździ autem Żandarmerii Wojskowej O to, dlaczego Antoni Macierewicz przysługują służbowy samochód, kierowca i ochrona pytaliśmy MON już w ubiegłym miesiącu. Resort potwierdził że nad bezpieczeństwem byłego ministra czuwa Żandarmeria Wojskowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewodniczącemu Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku przysługuje pojazd funkcyjny. Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka wobec przewodniczącego Podkomisji p. Antoniego Macierewicza ochrania Żandarmeria Wojskowa - poinformował nas resort. Więcej nie chciał zdradzić. "Szczegółowy sposób wykonywania czynności ochronnych jest informacją niejawną" - podkreślono. Na pytanie, czy podobne uprawnienia przysługiwały również poprzedniemu przewodniczącemu podkomisji Wacławowi Berczyńskiemu, resort nam nie odpowiedział. Antoni Macierewicz zaprezentował długo oczekiwany raport o katastrofie smoleńskiej