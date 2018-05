Ryszard Petru odchodzi z Nowoczesnej, którą zakładał. "Moje dziecko dziś podąża własną drogą"

pol733 godzinę temu Oceniono 16 razy 4

A niżej news jak to Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do PE z PISem i nieznacznie przegrywa do Sejmu. Pytam jaka Koalicja Obywatelska skoro w Nowoczesnej za chwilę będzie tylko Lubnauer i Gasiuk - Pichowicz.