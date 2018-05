Czy Macierewicz był w aucie, które uległo kolizji? Żandarmeria stosuje wybieg, by nie odpowiadać

antekpociecha 3 godziny temu Oceniono 26 razy 26

Kolejny raz zwracam uwagę że gdyby to było za przedników to pis by ten przypadek wystarczył do ogromnego spadku notowań PO a właściwie do wykończenia i jednocześnie silnego wzrostu pisu i mielili by o tym tak długo że każdy polak by tylko tym żył, jak to było w przypadku głupich ośmiorniczek czy zegarka Nowaka który kupił za swoje ale nie zgłosił w oświadczeniu.

Gdzie ta opozycja?