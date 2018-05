"Mieszkanie Plus" tylko dla małżeństw? Resort Rafalskiej zgłasza swoje uwagi

"Mieszkanie Plus" to rządowy program polegający na budowie mieszkań pod wynajem dla średnio zamożnych. Kiedy rząd PiS inaugurował program "Mieszkanie Plus" w czerwcu 2016 roku, informowano, że będzie on przeznaczony dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a koszt wynajmu wyniesie od 10 do 20 zł za metr kw. Oznacza to, że miesięczny czynsz 50-metrowego mieszkania miał wynosić 500-1000 zł.

Jednak w tym roku politycy PiS poinformowali, że zmieniły się zasady. - Będzie on funkcjonował na normalnych warunkach rynkowych, natomiast dla najuboższych planowane są dopłaty do czynszów - mówił w kwietniu minister środowiska Henryk Kowalczyk. Kilkusetzłotowe dopłaty mają być przyznawane według kryterium dochodowego. Zarobki w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie mogłyby przekroczyć 60 proc. średniej krajowej (oznaczałoby to dochód w wysokości ok. 2,6 tys. zł brutto), dwuosobowego - 90 proc (ok. 3,8 tys. zł)., trzyosobowego - 120 proc. itd.

Tymczasem jak informuje dziennik "Fakt", ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej pod kierownictwem Elżbiety Rafalskiej zgłosiło swoje propozycje dotyczące dopłat. Resort obawia się, że pieniądze mogłyby trafiać do osób niespokrewnionych, czyli np. obcych ludzi wynajmujących wspólnie mieszkanie, a pomocy nie uzyskiwałyby przez to rodziny wielodzietne.

Ministerstwo proponuje, by gospodarstwo domowe zdefiniować na podstawie "weryfikowalnych więzów". Chodzi tu o małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo czy rodzicielstwo nad wspólnym dzieckiem. Jeśli propozycje weszłyby w życie, małżeństwa miałyby w efekcie wyższy próg dochodowy na osobę (3,8 tys. zł) niż pary nieformalne (2,6 tys. zł na osobę), którym trudniej byłoby uzyskać przez to dopłatę.