Jacek Majchrowski wystartuje w wyborach samorządowych w Krakowie. Kto go przekonał?

Jacek Majchrowski powalczy o piątą kadencję. Jak mówił w "Faktach po faktach" TVN24, uzyskał od Grzegorza Schetyny zapewnienie, że poprze go cała opozycja. Ale nie tylko opozycja przekonywała go do startu - wynika z relacji prezydenta Krakowa.

- Było wiele osób, które mnie przekonywało, nie tylko polityków, ale także takich normalnych ludzi na ulicy, w taksówkach, na spotkaniach różnego typu, na oficjalnych spotkaniach - stwierdził w TVN24 Jacek Majchrowski.

Jacek Majchrowski wystartuje w wyborach samorządowych

Jacek Majchrowski 10 maja ogłosił, że wystartuje w wyborach samorządowych 2018. Wcześniejsze nieoficjalne informacje mówiły o tym, że jednak z kandydowania się wycofa.

Jak pisze "Rzeczpospolita", Majchrowski lansował kandydaturę Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale była ona "nie w smak niektórym działaczom PO". Dziennikarz Michał Kolanko ustalił też, że decydujące było "ostatnich kilkanaście godzin" rozmów Majchrowskiego z politykami. Prezydent Krakowa dobrze wybadał układ sił w mieście.

Na konferencji prasowej Jacek Majchrowski zapowiedział, że zgłosi swoja kandydaturę w momencie, gdy zostanie ogłoszona kampania wyborcza. Prezydent Krakowa w wyborach samorządowych 2018 zmierzy się między innymi z Małgorzatą Wassermann, która startuje w wyborach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dała się poznać szerzej jako szefowa komisji śledczej ds. Amber Gold.

Wybory samorządowe 2018 - data

Wybory samorządowe 2018 odbędą się na jesieni. Nie ma jeszcze konkretnej daty, ale możliwe są trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

Oprócz prezydentów miast w wyborach samorządowych będziemy głosować m.in. na radnych sejmików wojewódzkich. W większości województw wygrałyby PiS i Zjednoczona Prawica - wynika z sondażu IBRIS.