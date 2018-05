Zmiana planu w Sejmie. Głosowania do późnego wieczora, w tym obniżenie pensji posłów

tlen69 3 godziny temu Oceniono 13 razy 11

Przełożenie głosowań na godziny nocne to farsa i brak powagi sejmu. Marszałek Kuchciński nie wie, jak należy organizować pracę parlamentu. Jutro budynek sejmu będzie stał. Sala plenarna codziennie będzie sprzątana i wietrzona. Koszty i nakłady będą ponoszone, a posiedzenia nie będzie ? Poza brakiem organizacji pracy sejmu (praca w nocy jest mniej efektywna z powodu zmęczenia fizycznego i psychicznego. To rozrzutność pieniędzy z powodu nieużywania sali posiedzeń. Może w okresie od 11 maja do 4 czerwca włącznie salę należy przeznaczyć na dialog społeczny w ważnych sprawach, w tym dot. opiekunów i osób niepełnosprawnych nad ich wykluczeniem z powodu nikłych środków na rehabilitację społeczną (przywracanie im prawa do kontaktów, usług, kultury, sportu w sposób dla nich możliwy).

Warto rozważyć, by każdy niepełnosprawny miał równy system pomocy państwa bez względu na potrzeby dot. niepełnosprawności i funkcję partyjną lub państwową.