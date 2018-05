PiS bierze większość sejmików wojewódzkich. Ale jest szansa dla opozycji [SONDAŻ]

calmy pół godziny temu Oceniono 16 razy 2

Kiedy słyszę słowo sądasz, dostaję torsji.

Czy jeszcze gdzieś na świecie konkurują ze sobą dwa tuziny podmiotów przepytujące swoich klientów co tydzień? I prezentujących wciąż jakieś wyciągnięte zezdupy dane?

W 70-milionowych Niemczech jest coś takiego raz na miesiąc i istnieje jedna jedyna instytucja mająca za zadanie badanie opinii publicznej. Zadawane jest tylko jedno pytanie, tzw. Sonntagsfrage (na kogo oddałby Pan/Pani głos gdyby wybory były w najbliższą niedzielę?).



A u nas: hulaj dusza, piekła nie ma, każdy sobie może posondażować aż do mdłości własnych i odbiorców. Badziewiowaty sposób robienia poltyki i zaklinania rzeczywistości to jest.