Poważny 15-latek z bujnymi, długimi włosami to Borys Budka. Rozpoznacie go na zdjęciach?

kilka lat temu wasz bohater brał czynny udział w pracach NADZYCZAJNEJ komisji ds reformy prawa spółdzielczego celem ochrony interesów 12 milionów suwerenów.



Jak wyglądają EFEKTY JEGO DZIAŁAŃ I ZAROBKÓW po paru latach. Może TO zacznijcie oceniać zamiast urody?! Brukowcu.



Członek SOS Płock, SBM Zachód Antoni Przechrzta:



Chciałbym podsumować, że akurat wczoraj słuchałem też państwa wystąpień w Sejmie.

Czułem się, jakbym był na jakimś zebraniu PZPR. Pomimo setek bądź tysięcy pism, jakie wysłaliśmy do rządu i do Sejmu, interesy społeczne nie zostały uwzględnione.



Po ostatnim posiedzeniu Komisji rozmawiałem z marszałkiem Sejmu, który powiedział, że nie będzie dążył do praworządności w spółdzielniach, ponieważ nie chce awantury.



Rozumiem, że państwo dostali z góry taki prikaz, że tej sfery nie ruszamy.



Jesteśmy całkowicie oburzeni, że interesy ludzi nie są wzięte pod uwagę, tylko chroni się też lustratorów. Odnośnie do lustratorów chciałbym powiedzieć, że jest wielu lustratorów nieposłusznych grupie, która jest reprezentowana przez ośmiornicę. Nie mają oni co robić. Nie ma się więc co martwić, że ci może bardziej uczciwi lustratorzy wezmą się do roboty po nowym roku, dlatego, że jest ich na tyle. (...).



U nas na walnym zebraniu odrzuciliśmy zmiany, jakie narzucił nam Jankowski, wskazując, że takie powinny być przyjęte. Nie uzasadnił dlaczego, dlatego, że w protokole lustracji nawet nie było to poruszone. Zastrasza starych ludzi, że jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie przyjmiemy zmian z protokołu wniosków, żeby zmienić statut, żeby można było wybudować coś w naszym parku lub jakimś skrawku, gdzie jeszcze jest jedno drzewo to Jankowski weźmie starszych ludzi do prokuratury.



Proszę państwa, państwo i tak nie reagują na to, co mówię. Wiem, że państwo mają zakodowane w głowie, co mają zrobić. To, co wczoraj mówiła pani sprawozdawca, po prostu, jest niezgodne z rzeczywistością.



Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):



Dziękuję panu bardzo.

Członek SOS Płock, SBM Zachód Antoni Przechrzta:



Chciałbym tylko powiedzieć, że nie poprzestaniemy na tym. Będziemy protestować, wyjdziemy na ulice. Jak najbardziej jestem za tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość robiło porządek, ale jeżeli skupi się tylko na Amber Gold i na aferze w Warszawie (pan Śpiewak też walczy o tę sprawę) i nie włączy się w spółdzielnie, to jednak będziemy podważać waszą wiarygodność.

W tej chwili, po prostu, jesteśmy zawiedzeni.



Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):



Proszę państwa.

Członek SOS Płock, SBM Zachód Antoni Przechrzta:



Nawet to, co składa pani poseł Masłowska, jest odrzucane. Po prostu, jedna wielka korupcja.

Czy państwo to słyszą?



Państwo przybijają gwóźdź Jezusowi na krzyżu.



Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):



Dziękuję bardzo.

Członek SOS Płock, SBM Zachód Antoni Przechrzta:



I jedenastu milionom ludzi, tak być dalej nie może.

Tak, do pani też mówię.



Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):



Bardzo państwu dziękuję za aktywność na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.

Zamykam posiedzenie Komisji, do widzenia.



Członek SOS Płock, SBM Zachód Antoni Przechrzta:



Cieszę się, że państwa sprowokowałem.

Niech państwo czytają ustawy. Niech państwo spotkają się z wyborcami i czytają, co się dzieje. W imię Jezusa Chrystusa. Tak, przybijcie Jezusowi kolejny gwóźdź. To pozwalajcie im kraść dalej. Niech kradną dalej. Niech pan na to pozwoli.



Myśmy pozwolili? Wyrzucali nas ze spółdzielni. Do dzisiaj chodziliśmy po sądach. Wyrzucili nas z rady nadzorczej, dlatego że wyjawiliśmy dwadzieścia cztery miliony… przekrętów.



A wy co zrobiliście? Nic.



Można sobie do was listy pisać i nic to nie daje. Można iść do prokuratury i wszystko jest zawieszane. I wy jesteście za to odpowiedzialni rączkami z automatu, które tak – po prostu – podnosicie.



Dziękuję.