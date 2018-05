Politycy PiS nie pójdą w marszu popieranym przez Rydzyka. Jest zakaz od władz partii

tilow3 3 godziny temu Oceniono 57 razy 51

Moja dobra znajoma w czasie kampanii prezydenckiej oświadczyła, że "nigdy nie zagłosuje na Komorowskiego, bo ten był na polowaniu". I ok! jej prawo do głoszenia poglądów i wszelkich zastrzeżeń. Tymczasem następcy Bronka, wyżynają zwierzynę do woli, przyrodę tną, niszczą, równają z ziemią. Polowania to dla nich sport! no ale publicznie tłumaczą, że przecież "prezes nie poluje" to wszystko jest w porządku (nie poluje, bo w ogóle z Nowogrodzkiej nie wychodzi i w tym przyczyna). Kocham tę mentalność narodu - ci z PO faktycznie puścili tzw. "cichacza", jedna czy dwie osoby poczuły i podniosły alarm. PiS zasŁał wszystko co mógł i jeszcze obrzuca gó**m wszystkich dookoła a lud udaje, że nic się nie dzieje! Wszystko jest w jak najlepszym porządku, bo to przecież ci z PO byli gorsi. Gdzie rozum Polaków?