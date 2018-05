Posłanka zdradziła, kto opuści Nowoczesną. "Jestem przekonana, że taka decyzja zapadnie"

e50504 godzinę temu Oceniono 14 razy 8

Co jak co, ale Rysiowi trzeba oddać że mózgowiec jest. Jeszcze trzy lata temu siedział sobie spokojnie, opływał w luksusy, kilka razy w tygodniu zapraszany był do TokFM w roli eksperta i mówił co mu leży na wątrobie. Na koncie miał taką poduchę że starczyłoby na kilkadziesiąt lat imprezy.



Mamy rok 2018 - Rysiu poza partią, dla opinii publicznej jest czymś pomiędzy memem a tematem do żartów i ciągnie się za nim atmosfera skandalu towarzyskiego.



PS Warto dodać że w 2015 roku, na chwilę właściwie przed Maderą, przepisał majątek na żonę xD Hahaha xD