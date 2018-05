Nieoficjalnie: Jacek Majchrowski nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa

matts06 godzinę temu Oceniono 6 razy 4

Czyli w Krakowie zaczynamy zabawę na nowo. Teraz faworytką staje się Wassermann, niestety. Majchorwski był jaki był, sam miałem go już dość, ale lepszy Majchrowski niż PiS. W tym momencie kandydatura Kosiniaka zdaje się być sensowna. O ile w Warszawie liczę na lewicę, która pokona POPIS, to w Krakowie niestety lewica leży i kwiczy, lewicy nie ma. Kosniak to nie kandydat moich marzeń, ale wolę Kosiniaka niż eksperymenty PO w stylu Sonik czy Klich, albo Gibałę.