Kolejne odejście z Nowoczesnej. Z partią rozstaje się Joanna Schmidt

czarnydoktor godzinę temu Oceniono 12 razy 4

Od momentu kiedy do wladzy doszedl PIS i wprowadzil swoje standardowe programy jak 500+, mieszkanie+ oraz inne rozdawnictwo to odsunac ich od wladzy bedzie mogl tylko ten, kto obieca wieksze rozdawnictwo...

Czyli Polska wkroczyla w zachodni styl uprawiania polityki - w rzadzie sami socjalisci, ktorzy rozdaja kase na lewo i prawo, ktorej nie ma, coraz to bardziej zadluzajac panstwo.

W takim UK dawno istnieje Partia Pracy w zalozeniu pomagajaca klasie pracujacej a w praktyce budujaca rozdmuchany system socjalny. Nie ma ona z praca juz kompletnie nic wspolnego i glosuja na nia wszystkie nieroby.

Teraz partia z haslami liberalizmu gospodarczego czy wolnorynkowymi nie bedzie miala najmniejszych szans na zwyciestwo. Te hasla trafia do paru procent ludzi ambitnych i przedsiebiorczych a zwyciezy ten co da 600+, pozniej 700+ itd.

Od 2015 zaczynamy rownanie w dol.