Protestujący odpierają ataki PiS. "Hańba, jeżeli ktoś tak ubliża, nie powinien rządzić krajem"

andrew1507 pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

A wszystko po to by pisiole/naziole mogli sobie wyplacać nagrody i niebotyczne pensje oraz odprawy.

To jest pismafia, ktora grabi i niszczy Polske.

Teraz gamonie z Ciemnego Ludu wiecie już po co ta "repolonizacja".

Wam tylko środkowy Palec Kaczina i ochłapy ze stołu "Ludzkich Panów" się należy.