Protasiewicz zaatakował Rafalską z sejmowej mównicy. Minister mu nie odpuści

bkiton 3 godziny temu Oceniono 30 razy 22

280 tysięcy to żaden elektorat, więc po co dawać.

Ale 300 na wyprawkę ciul wie jaką, to już ponad 4 mln dzieciaków, którzy mają rodziców.

O zwykłe przekupstwo tutaj biega, nic więcej.