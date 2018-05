Sejm przyjął ustawę podwyższającą rentę socjalną. Tylko jeden poseł przeciw

dziadekjam 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

"Ustawa przewiduje, że świadczenie to wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł."

Zastanawia mnie ta "precyzyjność" kwot. Nie 865 zł, a 865,03 zł. Nie 1030 zł, a 1029,80 zł. Czyżby to miało sugerować jak to wnikliwie i "po gospodarsku" rozdysponowuje się społeczne pieniądze?:-)