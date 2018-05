Sejm zdecydował. Kuchciński i Gliński pozostają na stanowiskach

srv14 3 godziny temu Oceniono 13 razy 11

Wystarczy zobaczyć aktywność " marszałka" Kuchcińskiego. Jak na osobę piastująca tak wysokie stanowisko w strukturach państwa ukrywa się za plecami innego "wybitnego" marszałka specjalisty i znawcy wszystkiego dr chorób wszelakich Karczewskiego i to jest dopiero t dramat Polski jak zobaczymy kto nas reprezentuje. Niech zacznie robić to co mu ponoć wychodzi - niech sadzi pomidory- już czas.