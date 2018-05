Lubnauer komentuje odejście Scheuring-Wielgus. Pierwszy wpis już skasowała

diver77 godzinę temu Oceniono 16 razy 14

Ta Lubnauer powinna pierwsza odejść bo charyzmę ma na poziomie Schetyny i z takimi twarzami opozycji to Kaczyński będzie rządził w tym kraju do śmierci !



Polityka w tym kraju od dziesięcioleci a nawet wcześniej kojarzy się wyłącznie z korytem a nie z uczciwą pracą na korzyść Państwa i całego Narodu... są tylko kasty, odwety, rewanże.... polityczne czambo... i nikt od dawna nie potrafił się wznieść powyżej tego poziomu... Tusk momentami wznosił się ciut wyżej ale już go nie ma i ciężko mu będzie wrócić do takiego czamba!