Wicepremier w rządzie Tuska nie wiedziała, że mikrofon jest wciąż włączony. Z impetem rzuciła mięsem

ekomorda 24 minuty temu Oceniono 5 razy 3

Straszne rzeczy się stały...nawet sam Karski zdążył już skrytykować tę wypowiedź bredząc jak on to zwykle ma z zwyczaju. Dziennikarze, napiszcie kiedyś o tym jaki jest wasz poziom dziennikarski i czy w ogóle coś takiego istnieje...bo mam wrażenie że cale polskie dziennikarstwo jedzie równo w dół. zamontujcie jeszcze mikrofony w toaletach, to dopiero będzie rewelacja!