Kaczyński nie leży na ortopedii, bo problemem nie jest kolano? Rzeczniczka PiS ucina spekulacje

Po weekendowej przepustce Jarosław Kaczyński wrócił do szpitala, gdzie prawdopodobnie ma przejść zabieg na chore kolano. Przez cały ten czas pojawiały się różne spekulacje związane ze stanem zdrowia prezesa PiS. Działo się tak m.in. dlatego, że polityk nie leżał na oddziale ortopedii, a w sali VIP Kliniki Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. Zdaniem dziennikarzy "Faktu" chodzi tylko o to, że oddział ten jest oczkiem w głowie dyrektora szpitala. Tego samego, który osobiście dostarczał prezesowi kule ortopedyczne do domu.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek postanowiła przeciąć spekulacje i poinformowała za pośrednictwem Twittera, że Kaczyńskiemu dokucza tylko kolano:

Przyczyną pobytu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana. O tym jak długo tam będzie decydują lekarze.

Wcześniej poseł PiS Marek Suski zdradził, że w grę wchodzi operacja chorej nogi. Kaczyński - zdaniem "Faktu" - bardzo się tego obawia, ponieważ następstwem operacji byłaby wielomiesięczna rehabilitacja i wykluczenie z życia publicznego tuż przed wyborami samorządowymi.

Winna słynna wyprawa?

Poważne problemy z kolanem Kaczyńskiego miały rozpocząć się w sierpniu ubiegłego roku. To wówczas prezes PiS, razem m.in. z Joachimem Brudzińskim i Czesławem Hocem, wyruszył w Beskid Sądecki. Politycy przemierzyli szlak między Przehybą a Koziarzem, szczytami w Paśmie Radziejowej. - Prezesowi się pogorszyło po sierpniowej wspinaczce na Koziarz. Na szczyt można było wjechać samochodem, ale prezes wspinał się razem z m.in. szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim i europosłem Czesławem Hocem. To był błąd - powiedział dziennikarzom "SE" jeden z polityków PiS.

