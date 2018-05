MSZ publikuje wydatki na PR i marketing. Na liście z 2016 r. nazwisko prawicowej blogerki

MSZ na wniosek posłanki PO Izabeli Leszczyny opublikowało listę usługodawców i kwot zapłaconych za usługi z zakresu marketingu i PR. Pochodzą one z 2016 i 2017 r., kiedy szefem MSZ był Witold Waszczykowski. Jacek Czaputowicz ministrem został na początku 2018 r.

Na liście wśród firm i osób prywatnych znalazła się również Irena Szafrańska. MSZ zapłaciło Szafrańskiej 7,5 tys. zł za "wyszukiwanie artykułów z prasy polskiej, redagowanie treści oraz działania promocyjne portalu Poland.pl/Polska.pl". Zlecenie było realizowane w 2016 r.

Irena Szafrańska to kontrowersyjna prawicowa blogerka, znana w sieci z ostrych wypowiedzi. Niemal miesiąc temu zwróciliśmy się do Szafrańskiej z pytaniem na Twitterze i Facebooku, czy potwierdza, że rzeczywiście wykonywała zlecenia dla MSZ. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Również MSZ nie chciało nam wprost potwierdzić, czy Irena Szafrańska z listy i Irena Szafrańska z Twittera to ta sama osoba. W lakonicznym i ogólnym mailu resort wysłał nam jedynie fragment zapisu z umowy z Szafrańską:

Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wyszukiwaniu artykułów z prasy polskiej, redagowaniu treści oraz działaniach promocyjnych portalu Poland.pl/Polska.pl skierowanego dla obcokrajowców, zwanego dalej „portalem”. Materiały te, zwane dalej „przedmiotem umowy” muszą być dostosowane do założeń portalu, zgodnie z wytycznym zamawiającego co do tematyki, formy, konstrukcji i przeznaczenia.

MSZ tym samym nie zaprzeczyło, że skorzystało z usług znanej prawicowej blogerki.

Irena Szafrańska komentuje

Irena Szafrańska prowadzi konto na Twitterze od 2010 r. Wpisy Szafrańskiej obserwuje niemal 20 tys. osób. Pojawiała się jako komentatorka m.in. w TV Republika. Otwarcie popierała kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość.

"Tak jak w II turze poszłam głosować na Andrzeja Dudę z migotaniem przedsionków ledwo żywa, tak teraz jestem zupełnie spokojna" - pisała w dniu wyborów parlamentarnych w 2015 r. "Moja kochana Wielkopolsko, jestem z ciebie dumna" - komentowała zwycięstwo PiS w tym województwie.

"W sumie słusznie media pokazują bez ustanku przegranych. Wkrótce będziemy mogli ich oglądać z przesłoniętymi oczami, także, napawajmy się" - stwierdziła krótko po wyborach, pisząc o opozycji.

Po ponad 2 latach rządów PiS Szafrańska pozwala sobie jednak na negatywne komentarze w stosunku do ministrów. "Pozdro dla człowieka, który zdemolował służby mundurowe @ZielinskiJaro [wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński - red.]. Jest Pan niezatapialny jak głupota a Pański smak ma się nijak do sera korycińskiego" - pisała niedawno blogerka.

"Dobrze, że nie poszłam do spowiedzi po wysłuchaniu Marszałka Marka Kuchcińskiego, bo musiałabym natychmiast powtórzyć pokutę po min. Czaputowiczu" - komentowała wystąpienia polityków rządu PiS.

Jak stwierdziła w jednym z wpisów na początku maja, "w 2015 roku dwukrotnie określiła jakiej Polski chce: prawej i sprawiedliwej oraz młodego, dynamicznego prezydenta, który będzie wspólnie z rządem reformował kraj".

"Od tamtej nie zmieniłam swych oczekiwań" - dodała Szafrańska.

Wydatki MSZ na marketing PR

Z dokumentów przedstawionych przez wiceministra Piotra Wawrzyka z MSZ wynika dodatkowo m.in., że w 2017 r. najwyższa kwota za działania z zakresu PR i marketing - 99 999,96 zł - trafiła do Polskiego Radia za "audycje nt. projektów polskiej pomocy".

Nieco niższą - 98,4 tys. zł - otrzymała Burda Publishing Polska Sp. z o.o za "obsługę konkursu fotograficznego „Rozwój w obiektywie 2017”.

Na taką samą kwotę została wyceniona usługa Fundacji republikańskiej za "przygotowanie dokumentu "Kierunki promocji Polski za lata 2017-2027" oraz prezentację w PowerPoint". Prezesem fundacji jest Marek Wróbel, który w latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki w rządzie PiS Piotra Woźniaka.

82 410 zł - tyle kosztowało "przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii

informacyjnej o narzędziach konsularnych" przez firmę Fabryka Komunikacji Społecznej. Nieco mniej - 78 720 zł - otrzymała firma Zbigniew Lazar Modern Corp. za "przygotowanie dokumentu określającego "markę Polska" oraz prezentacji w PowerPoint".

W 2016 r. 120 tys. zł zapłacono Telewizji Polskiej za produkcję oraz emisję dwóch spotów dotyczących Szczytu NATO w Polsce. 100 tys. zł trafiło do Fundacji Obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości za druk i dostarczenie 1500 sztuk książki Poland The Road to Freedom. 99 999,96 zł zapłacono Polskiemu Radiu za audycje nt. projektów polskiej pomocy.