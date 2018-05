Nikt tak nie osłodzi życia jak Suski. Uważa, że prezes ma "większe dokonania od Piłsudskiego"

dorotanna godzinę temu Oceniono 32 razy 30

no dobra my sie tu śmiejemy, beka i w ogóle. A Suski mówi to na serio, on w to wierzy.

Tysiące (setki tysięcy? miliony?) ludzi słysząc to też uwierzą bo przecież Piłsudskiego na oczy nie widzieli, a Jaro na ich oczach wziął za morde sędziów i dał 500 zł.



I jak ich przekonacie, że Jaro nie był jednak większy od Piłsudskiego? Smiać sie z Suskiego to zbyt proste. Jak przekonacie ludzi w lubelskim, podkarpackim i podlaskim, że Kaczyński nie miał większych zasług od Piłsudskiego? no jak?