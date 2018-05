Bardzo kosztowne podróże senatorów. Chiny, Australia, Kenia. Rekordzistą Adam Bielan

tilow3 3 godziny temu Oceniono 24 razy 20

Może bym i zrozumiał cel takich "wycieczek" gdyby one przynosiły jakieś korzyści Polsce, ale kto uwierzy, że politycy PiS nie znający języków obcych, bez inteligencji (nawet poseł Piotrowicz przyznał to otwarcie) cokolwiek osiągną dla kraju, poza prezentacją wątpliwej jakości, oraz zwyczajnym zwiedzaniem na koszt podatnika. No i najważniejsze! Beatka pierwsze co głosiła w kampanii, to "skromność" a sama w rok wydała na swoje latanie 2,5 mln. I wiecie co pisowcy? podliczcie sobie takie "skromne kwoty" razy ilość członków PiS. razy ich rodziny i wychodzi, że ten cały PiS kosztuje normalnych Polaków miliardy. I nie ujdzie to pisowcom na sucho, taką mam nadzieję.