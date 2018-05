Koniec współpracy PFN z Kusznierewiczem. Rzecznik projektu: Fundacja nie kupiła jachtu

Trójmiejska "Gazeta Wyborcza" najpierw ustaliła nieoficjalnie, że Fundacja Navigare, którą kieruje Kusznierewicz nie otrzymała kolejnej transzy na finansowanie projektu Polska100. Według umowy między PFN a fundacją miało to być trzy miliony złotych rocznie przez trzy lata. Te pieniądze miały opłacić załogę, sam rejs i start w regatach.

PFN potwierdziła, że zerwała współpracę z Fundacji Navigare. Powodem ma być informacja, jakoby 8 maja Fundacja Kusznierewicza miała zgłosić w sądzie upadłość. PFN miała zostać poinformowana także o postępowaniu komorniczym, prowadzonym wobec Kusznierewicza oraz braku wynagrodzeń i zwrotu kosztów w stosunku do części załogi.

Tymczasem jak informuje na Twitterze Paweł Prus, rzecznik projektu Polska100 umowa nie została zerwana, tylko "sama wygasła" 30 kwietnia.

Fundacja Kusznierewicza: PFN nie kupiła jachtu

Według Prusa umowa nie została przedłużona przez to, że PFN nie kupiła jachtu w wyznaczonym terminie.

"To co ważne teraz: umowa w sprawie projektu #Polska100 wygasła automatycznie 30 kwietnia z jednego powodu: Polska Fundacja Narodowa NIE KUPIŁA jachtu i NIE PRZEKAZAŁA go załodze, co uniemożliwiło dalsze kontynuowanie projektu. Umowa przewidywała taką okoliczność" - informuje Prus na swoim Twitterze.

Navigare: PFN nie wywiązywała się z umowy

Fundacja Navigare w oświadczeniu przedstawiła swoją wersję i zrzuca winę na PFN. Wynika z niej, że PFN nie wywiązywała się ze zobowiązania zakupu jachtu. "Warunkiem realizacji projektu Polska100 był zakup przez Polską Fundację Narodową jachtu i warunku tego PFN nie spełnił. Fundacja Navigare niezależnie od doniesień medialnych przez ostatnie tygodnie wzywała bezskutecznie PFN do wykonania umowy" - twierdzi Navigare.

Co więcej to PFN miało nie pokryć kosztów remontu, które poniosła Navigare i co doprowadziło fundację Kusznierewicza do upadku. "Załoga oraz firmy zaangażowane do projektu, w Polsce i za granicą, czekają wciąż na zaległe wynagrodzenia" - informuje fundacja.

Podczas licznych spotkań, przedstawiciele zarządu PFN wielokrotnie złożyli wobec przedstawicieli Fundacji Navigare zobowiązanie do pokrycia zobowiązań powstałych na skutek przeciągającej się transakcji zakupu jachtu

- czytamy dalej w oświadczeniu.

"Wszelkie inne postępowanie toczące się z moim udziałem pozostają bez wpływu na projekt, realizowany przez Fundację Navigare, posiadającą odrębną ode mnie osobowość prawną. Tylko dla porządku zaznaczam, że sfinansowałem ten projekt z własnych środków w wysokości blisko 200 tys. zł" - informuje w oświadczeniu Mateusz Kusznierewicz.