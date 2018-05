Poseł Gawłowski zostaje w areszcie. Obrońca mówi o atmosferze zastraszenia w sądzie

Poseł Gawłowski został zatrzymany w kwietniu przez CBA . Prokuratura postawiła mu pięć zarzutów, w tym trzy o charakterze korupcyjnym. Są związane z prowadzonym od pięciu lat śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Jako wiceminister ochrony środowiska w czasach rządów koalicji PO-PSL Stanisław Gawłowski miał przyjąć co najmniej 175 tysięcy złotych łapówki, dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej.

"Kuchciński bierze za tę uchwałę odpowiedzialność"

Obrońcy Gawłowskiego podnosili, że zatrzymanie posła było bezprawne, bowiem marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie zarządził ponownego głosowania ws. wydania zgody na zatrzymanie, choć posłowie zgłaszali wniosek w tej sprawie. Przeciwko decyzji Kuchcińskiego protestowali byli marszałkowie Sejmu.

- Marszałek Kuchciński bierze za tę uchwałę [ws. zgody na zatrzymanie i aresztowanie tymczasowe - red.] odpowiedzialność. Sąd stwierdził, że nie ma mocy badać kwestii związanych z tą decyzją. Nie odnosił się merytorycznie, bo uznał, że nie jest władny badać wewnętrznej procedury sejmowej - mówił w sądzie Roman Giertych, obrońca posła. Dodał, że jego zdaniem sąd w ten sposób utrzymał "nielegalne zatrzymanie i aresztowanie posła Gawłowskiego".

Obrońca dodał, że poseł nadal na postawionych pięć zarzutów i pozostanie w areszcie przez trzy miesiące, ponieważ nie ma innych możliwości odwoławczych.

Podczas całego posiedzenia, sędzia ani razu nie spojrzał nam w oczy. Atmosfera zastraszenia, które po ostatniej "aferze polickiej" w Szczecinie występuje, w jakiś sposób na tych ludzi wpływa

- powiedział na koniec pełnomocnik posła.

Prokurator: istnieje obawa matactwa

Prokurator nie chciał w rozmowie z dziennikarzami mówić o szczegółach sprawy. Wyjaśnił jedynie, że środek zapobiegawczy w postaci aresztu zastosowano ze względu na zagrożenie wysoką karą i obawę matactwa. Jak dodał prokurator, w dalszej części śledztwa dojdzie do konfrontacji podejrzanych w tak zwanej aferze melioracyjnej.